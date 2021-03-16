حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بمحافظات مصر

أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن كواليس الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة.





وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

شبورة مائية

وقالت الأرصاد الجوية إنه تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على جنوب سيناء.

درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء