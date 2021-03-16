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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بمحافظات مصر
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:05 ص
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا تكشف فيه عن كواليس الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة أنه يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة.
وأعلنت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
شبورة مائية
وقالت الأرصاد الجوية إنه تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، ونشاط رياح على جنوب سيناء.
درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء
القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة.
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