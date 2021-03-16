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تعرف على حكم صيام النصف الثاني من شعبان

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 09:11 ص
بوابة الفجر
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أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال مفاداه "هل يجوز صيام النصف الأخر من شعبان؟ على النحو التالي:
 
وقالت لجنة الفتوى في وقت سابق، اختلف أهل العلم  في جواز صيام النصف الثاني من شعبان، وهناك أربعة أقوال: 

القول الأول: 
الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

القول الثاني: 
قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك.

القول الثالث: 
عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية..

القول الرابع: 
يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء".
 
والخلاصة أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره.

ومن لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما ذكر أعلاه فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

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