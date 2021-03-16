الأرصاد: الطقس دافئ والعظمي بالقاهرة 24 درجة (فيديو)



القاهرة العظمى 24 والصغرى 14.

الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 18 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 10.

بورسعيد العظمى 20 والصغرى 14.

دمياط العظمى 20 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 24 والصغرى 14.

السويس العظمى 24 والصغرى 14.

العريش العظمى 21 والصغرى 11.

طابا العظمى 24 والصغرى 15.

سانت كاترين العظمى 24 والصغرى 11.

شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 28 والصغرى 16.

الفيوم العظمى 26 والصغرى 12.

بني سويف العظمى 26 والصغرى 12.

المنيا العظمى 26 والصغرى 12.

أسيوط العظمى 28 والصغرى 12.

سوهاج العظمى 29 والصغرى 14.

قنا العظمى 33 والصغرى 13.



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس دافئًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية وأن تكون الرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أيضًا، أن يكون الطقس باردا ليلا على الأنحاء كافة، وأن تشهد البلاد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وستكون درجات الحرارة كالآتي: