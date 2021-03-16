ميدو: الأهلي والزمالك أفضل فنيًا من فيتا كلوب والترجي

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأهلي والزمالك الأفضل فنيًا من فيتا كلوب الكونغولي والترجي التونسي، مشيراً إلى أنهما قادران على تحقيق الفوز في لقائي اليوم.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه يتمنى علاج أخطاء الماضي بالنسبة للأهلي والزمالك.





فيما أشاد بذكاء الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في اختيار أحمد عيد للظهور معه في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي.





وتابع، "كارتيرون ليس بغريب على لاعبي الزمالك، وتغيير المدرب من عدمه لن يؤثر علي الفريق في شيء، لأن الأمر يتعلق في الأساس باللاعبين الذين يتحملون كل المسئولية".





جدير بالذكر أن الأهلي يواجه فيتا كلوب الكونغولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما يلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



