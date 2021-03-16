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التفاصيل الكاملة لأزمة شقيق ياسمين عبدالعزيز مع زوجها أحمد العوضي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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عادت الخلافات من جديد بين الفنانة ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل، بسبب زوجها الفنان أحمد العوضي، واشتعلت الخلافات مُجددًا بعدما نشر شقيقها وائل خبرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يُفيد بحذف ياسمين صورة زوجها من بوستر مسلسلها الجديد "اللي ملوش كبير" اللذان يشاركان به في رمضان المقبل 2021.

وقام وائل عبد العزيز بالتعليق على الخبر قائلاً:"ما قولتلك يا حبيبي من الأول مالهاش كبير، والغلطة عندنا بفورة مسمعتش كلامي"، وعلى الفور نشر بوستر المسلسل الذي تتصدره ياسمين بمفردها، وعلق عليه قائلاً:"مبروك يا غزل، هو ده الصح والطبيعي أنت نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك"، مُضيفًا:"مبروك ياللي مالكيش كبير".

وبعد بساعات قليلة من منشورات شقيقها، نشرت ياسمين عبد العزيز بوستر آخر للمسلسل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيه زوجها الفنان أحمد العوضي بمفرده، وعلقت عليه قائلة :" اللي ملوش كبير"، وذلك محاولة منها للرد على شقيقها وائل عبدالعزيز.

ثم قام أحمد العوضي بإعادة نشر البوستر الذى نشرته ياسمين عبد العزيز، وعلق عليه قائلاً:"هو ده نظامنا، كل يوم واحد بيشيل التاني من الأفيش، البوستر الجاي هيبقى فاضي من غيرنا"، مُضيفًا:"إحنا كبيرنا ربنا اللي مالوش كبير، غزل والخديوي نجاح قتال وحراق" .

مسلسل "اللي مالوش كبير" من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة المسلسل ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، وكوكبة مميزة من النجوم .

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