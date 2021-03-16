فورمولا وان.. شوماخر يتطلع بشغف لتسجيل ظهوره الأول

يرغب مايك شوماخر في تسجيل ظهوره الأول في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، الثلاثاء، والتسابق كل يوم، لكن نجل الأسطورة مايكل شوماخر عليه أن ينتظر لفترة أطول بعض الشيء.





وبعد مسيرة ناجحة في جولة تجارب البحرين هذا الأسبوع على هامش فعاليات الموسم الجديد، يشعر مايك شوماخر بقدرته على المنافسة في بطولة العالم، لكن سيكون عليه الانتظار حتى 28 مارس (آذار)، الذي يشهد انطلاق السباق الافتتاحي للموسم على مضمار الصخير الدولي في البحرين.





وقال شوماخر عقب إكمال عدد لفاته الأحد خلال تجارب البحرين "الأمر كان جيداً، ممتعاً حقاً، استمتعت حقاً بالقيادة".





وأضاف "يومنا الآول لسوء الحظ كان قصيراً بالنسبة للمسافة التي تم قطعها، لكننا عشنا يومين دون مشاكل، وقطعنا مسافات طويلة، مسافات قصيرة، مستوى منخفض للوقود، مستوى مرتفع للوقود، وكان الأمر جيدا حقا".





وأشار "لذا الآن شعوري جيد حقا، أشعر بأنني مستعد وأتطلع إلى الأسبوع الافتتاحي منذ الآن".





عودة اسم شوماخر إلى فورمولا1- قد يبشر بأكثر المواسم إثارة منذ سنوات، حيث عاد أيضاً السائق الإسباني فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين، إلى بطولة العالم عبر بوابة البين كما يتطلع الألماني سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات لاستعادة أيام المجد مع فريقه الجديد أستون مارتين.





ويبدو أن هيمنة مرسيدس على عصر السيارات الهجين تواجه تهديداً محتملاً بعد معاناة البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم وزميله الفنلندي في تجارب البحرين في الوقت الذي تألق فيه ماكس فيرستابن وسيرخيو بيريز مع ريد بول.





ومن المستبعد أن ينافس شوماخر على منصات التتويج في الوقت الحالي، إذ اعترف فريقه هاس بأنه يركز حاليا على تطوير سيارته لموسم 2022 وفقاً للوائح الجديدة، بشكل أكبر من تركيزه على تطوير السيارة الحالية.









وقال جونتر ستاينر مدير فريق هاس بشأن هاس وزميله الروسي نيكيتا مازيبين الذي يسجل ظهوره الأول أيضاً "أعتقد أن لدينا شابين يمكننا أن نبني عليهما للمستقبل".









وأوضح شوماخر "أشعر بالاستعداد، بالثقة".









وأشار "لقد تعلمنا كيفية القيادة في أجواء باردة وأجواء حارة، مما يمنحنا الكثير من البيانات لكي يكون لدينا نظرة وبالطبع تجربة تعليمية، لذا أشار بالاستعداد وأتطلع إلى الأمر".



