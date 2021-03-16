أندي موراي يتلقى بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة ميامي للتنس

تلقى نجم التنس الاسكتلندي أندي موراي بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة التي تنطلق في 24 مارس الجاري.





وقال موراي المصنف الأول على العالم سابقا والمتوج بلقب بطولة ميامي مرتين من قبل، لمجلة "بيبول" اليوم الاثنين "إنها المدينة التي أعشقها، لقد قضيت الكثير من الوقت هناك في أخر 15 عاما".





وأضاف "أشعر بالراحة لكن في الأشهر القليلة المقبلة أرغب في خوض المباريات، خاصة أمام اللاعبين الكبار، العمل على أدائي والتقدم في التصنيف، أريد أن أعود لممارسة الرياضة التي أحبها".





ولم يشارك موراي في بطولة ميامي منذ عام 2016، حيث خضع في عامي 2018 و2019 لعمليات جراحية في الفخذ.



