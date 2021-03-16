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المدير الإقليمي للصليب الأحمر بأفريقيا: نطالب إثيوبيا بالتحقيق في كل الانتهاكات بحق المدنيين

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:16 ص
قوات إثيوبية
قوات إثيوبية
وكالات
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طالب المدير الإقليمي للصليب الأحمر في أفريقيا، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية لقناة سكاي نيوز عربية، الحكومة الإثيوبية بالتحقيق في كل الانتهاكات بحق المدنيين.

 

طالبت الأمم المتحدة، السلطات الإثيوبية، بحماية المدنيين، بعد يوم من إمهال رئيس الوزراء أبي أحمد، قوات إقليم تيغراي 72 ساعة للاستسلام قبل شن هجوم عسكري على ميكيلي عاصمة الإقليم.

 

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، اندلع في الرابع من نوفمبر، القتال بين قوات الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي مما أدى إلى فرار أكثر من 30 ألف لاجئ إلى السودان المجاور.

 

ونقلت وكالة رويترز، عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في إثيوبيا كاثرين سوزي، قولها: "إنها تأمل ضمان سلامة وأمن موظفي الإغاثة وحماية أكثر من 525 ألف مدني (غير مقاتلين) يعيشون في ميكيلي.

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