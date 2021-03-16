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بهذه الطريقة.. خالد أنور يروج لمسلسل"النمر" ويكشف عن قنوات عرضه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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روج الفنان خالد أنور للشخصية التي يؤديها في مسلسل "النمر"، وقام بالكشف عن قنوات عرضه، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر خالد أنور صورة له من البوستر الدعائي الخاص بمسلسل "النمر"، وعلق عليه قائلاً :"استنونا في مسلسل النمر شخصية حسن عنتر الحلق، رمضان٢٠٢١ على الحياة وأبو ظبي، و منصات shahid.vod، watchit".

مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، أحمد خالد صالح، إيناس كامل، علاء مرسىي، وكوكبة مميزة من النجوم .

وفي سياق آخر، ينتظر خالد أنور حاليًا عرض مسلسله الجديد "تحقيق"، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي "شانك" في أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

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