استقرار درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظة قنا

وإليكم حالة الطقس المتوقعة:



طقس الثلاثاء نهارًا:



- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.



حالة الثلاثاء ليلًا:

- طقس بارد على كافة الأنحاء.



الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.



- نشاط رياح على جنوب سيناء.

- طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح نشطة.- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

تشهد محافظة قنا اليوم الثلاثاء، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.صدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.