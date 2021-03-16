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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:25 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16-3-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 869 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 651 جنيها.

سعر جرام الذهب 14 يسجل 507 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6080 جنيها.

سعر أوقية الذهب تسجل 27.013 ألف جنيه.

سعر كيلو الذهب يسجل 868.6 ألف جنيه.


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