محافظ قنا ينعي نقيب المحاميين أثر وفاته بفيروس كورونا



هذا وقد أعرب محافظ قنا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد الكريم ولكافة المحامين بمحافظة قنا، لفقدهم رمزا من رموز المحاماة واحد أعلامها، مؤكدا أن الفقيد الراحل ساهم بقدر كبير في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمحامين داخل نقابتهم على مدار ١٦ عاما.



وأضاف أن الفقيد الراحل تميز بدماثة الخلق والعلم الغزير والتاريخ المشرف فكان أداة للدفاع عن حقوق المواطنين واستظهار الحقائق لتحقيق العدل، وتأكيد سيادة القانون.



نعى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فتحي الصويني نقيب المحامين بمحافظة قنا، والذي وافته المنية مساء أمس، داعيًا المولى -عز وجل -أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.