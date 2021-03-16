Advertisements

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 ص
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
Advertisements
استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : جونيور أجاي - محمد شريف - مروان محسن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مروان محسن دوري ابطال افريقيا التشكيل المتوقع الاهلي

أخبار تهمك

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على قائمة المستبعدين من قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و 24 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الكشف عن طبيعة إصابة هازارد ومدة غيابه

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ ساعتين و 5 دقيقة

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:50 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

08:52 ص

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

08:01 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

02:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار