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التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 ص
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف
خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة
خط الهجوم : جونيور أجاي - محمد شريف - مروان محسن.
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