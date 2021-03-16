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ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:30 ص
الدوري الايطالي
الدوري الايطالي
عبد القادر عرابي
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تبدأ الجولة 28 من بطولة الدوري الإيطالي، مساء يوم الجمعة القادم، الموافق 19 مارس، بلقاء يجمع بين بارما وضيفه جنوى.

وتستأنف المباريات السبت 20 مارس بعدة مواجهات، أبرزها مواجهة المتصدر إنتر ميلان بضيفه ساسولو.

وتختتم مباريات الجولة، الأحد 21 مارس بالعديد من المباريات، أبرزها قمة روما ونابولي، ومواجهة فيورنتينا ضد ميلان، ويوفنتوس مع بينيفينتو.

وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مواجهات الجولة القادمة.

1- إنتر ميلان – 65 نقطة.
2- ميلان 56 نقطة.
3- يوفنتوس 55 نقطة.
4- أتالانتا 52 نقطة.
5- نابولي 50 نقطة.
6- روما 50 نقطة.
7- لاتسيو 46 نقطة.
8- ساسولو 39 نقطة.
9- هيلاس فيرونا 38 نقطة.
10- أودينيزي 33 نقطة.
11- سامبدوريا 32 نقطة.
12- بولونيا 31 نقطة.
13- فيورنتينا 29 نقطة.
14- جنوى 28 نقطة.
15- سبيزيا 26 نقطة.
16- بينيفينتو 26 نقطة.
17- كالياري 22 نقطة.
18- تورينو 20 نقطة.
19- بارما 19 نقطة.
20- كروتوني 15 نقطة.

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