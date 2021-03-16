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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:31 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1
ريال مدريد × أتالانتا– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2
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