حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة





مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1 ريال مدريد × أتالانتا– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2



