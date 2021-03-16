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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:31 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD1
ريال مدريد × أتالانتا– الساعة العاشرة مساء على قناة beIN SPORT HD2

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