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قتلى إثر اصطدام طائرة بسيارة في الولايات المتحدة الأمريكية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:31 ص
اصطدام طائرة - أرشيفية
اصطدام طائرة - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين على الأقل في اصطدام طائرة ذات محرك واحد بسيارة في ولاية فلوريدا الأمريكية

 

وأشارت شبكة "إن بي سي"، إلى أن القتيلين كانا في قمرة قيادة الطائرة، فيما كان الشخص البالغ المصاب والطفل في السيارة، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

 

 وذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن الطائرة تحطمت في مدينة بيمبروك باينز بولاية فلوريدا بعد دقائق قليلة من إقلاعها من المطار.

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قتلى سيارة الولايات المتحدة الأمريكية اصطدام طائرة

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