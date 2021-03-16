وزيرة التضامن عن دعم معيد بالجامعة من دور الأيتام: "أتشرف أكون أمه" (فيديو)

هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عبدالله شكري، أحد أبناء دور الأيتام بمحافظة الشرقية، الذى اجتهد حتى أصبح معيدا بكلية التربية الرياضية جامعة الزقازيق، مؤكدة أنه عندما يراعوا رعاية كفالة واعتناء بهم ورعايتهم صحيًا وتعليميًا بيحققوا إنجازات.





وأضافت "نيفين القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أننا نسعى لإزالة الوصمة التي يضعها بعض الناس على أبناءنا بدور الأيتام؛ لكونهم أمثلة جيدة جدًا لنماذج ناجحة في المجتمع ربما لا تكون متكررة ومستمرة، متعهدة بتسليط الضوء على هذه النماذج الناجحة.





وأعربت عن فخرها بالطالب عبد الله شكري، معقبة: "أنا أتشرف أكون أم لـ عبد الله، وأن نقدم له كل الدعم اللازم لاستكمال دراسته ومستقبله"، مشيرة إلى أن هناك العديد من النماذج الناجحة بدور الرعاية لن يألوا جهدًا في تسليط الضوء عليها خلال الفترة المقبلة، متابعة: "إحنا قصرنا في حقهم مش بس كوزارة ولكن كمجتمع"، مؤكدة أن تعامل الرئيس السيسي مع الأطفال المحتاجين لرعاية نموذج إيجابي، وهذا هو اتجاه الدولة المصرية الأصيل الذي يجب أن نقلده جميعًا.



