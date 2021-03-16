بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير





احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها وسط الأصدقاء بحضور زوجها الأستاذ أيمن البياع و كلاً من المنتج الكبير جمال العدل والفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي والإعلامية بوسى شلبي و مروة صبري ونخبة كبيرة من الأصدقاء والمشاهير.



ومن جانب آخر تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مسلسلها " موسى " مع النجم محمد رمضان .



وكانت آخر أعمال عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد" الذى عُرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز، وحصلت من خلاله العديد من الجوائز.