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بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد ميلادها وسط الأصدقاء بحضور زوجها الأستاذ أيمن البياع و كلاً من المنتج الكبير جمال العدل والفنانة إلهام شاهين وهالة صدقي والإعلامية بوسى شلبي و مروة صبري ونخبة كبيرة من الأصدقاء والمشاهير.

ومن جانب آخر تواصل الفنانة عبير صبري تصوير مسلسلها " موسى " مع النجم محمد رمضان .

وكانت آخر أعمال عبير صبرى مسلسل "خيانة عهد" الذى عُرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا من إخراج سامح عبد العزيز، وحصلت من خلاله العديد من الجوائز.
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير
بالصور...عيد ميلاد الفنانة عبير صبرى بحضور نجوم الفن والمشاهير

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