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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:34 ص
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حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة
الهلال × شباب رياضي بلوزداد– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD1
سيمبا × المريخ– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD8
فيتا كلوب × الأهلى– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD7
صن دوانز × مازيمبي– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD1
حوريا × الوداد– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD7
الزمالك × الترجي– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD1
مولودية الجزائر × تونجيث– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD7
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