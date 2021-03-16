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مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
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حرصًا منا على توفير المعلومات اللازمة لقرائنا الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم الثلاثاء 16-3-2021 والقنوات الناقلة

الهلال × شباب رياضي بلوزداد– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD1

سيمبا × المريخ– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD8

فيتا كلوب × الأهلى– الساعة 3 مساء – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN SPORT HD7

صن دوانز × مازيمبي– الساعة 6 مساء – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD1

حوريا × الوداد– الساعة 6 مساء  – الساعة السادسة مساء على قناة beIN SPORT HD7

الزمالك × الترجي– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD1

مولودية الجزائر × تونجيث– الساعة 9 مساء – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN SPORT HD7

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