مؤشرات البورصة تواصل الهبوط مع بداية تعاملات اليوم





واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط والتي بدأتها بالأمس ، مع عدم وجود محفوات جديدة من شأنها تصعد بالمؤشرات ، مع تفعيل الشراء بالهامش والذي تسبب في ضرر السوق









وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 11201 نقطة، ك ما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 2135 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 3130 نقطة.





وقال أيمن فودة خبير أسواق المال ، أنه لابد من وجود محفزات دائمة للسوق تعمل كوقود لإدارة العجلة نثل الطروحات و الترويج لها حكومية و خاصة فهى منتجات السوق الخالى من المنتجات الجاذبة ، ثم تخفيض مصروفات التداول و إلغاء كافة الضرائب و لو بصفة مؤقتة و حتى يسمح السوق بتحقيق ارباح ، ثم تلبية متطلبات السوق من إفصاح و شفافية و إكتشاف أى تلاعبات فى مهدها قبل أن تتبخر أموال صغار المستثمرين ثم يكتمل العقاب بإيقاف السهم و حبس إستثماراتهم على سبيل تأديب المتلاعب الذى غالبا ما ينتهى به الحال بلا عقاب.