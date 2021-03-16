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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:38 ص
بوابة الفجر
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مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالدوري المصري

سيراميكا ووادي دجلة
تقام مباراة سيراميكا ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش والإسماعيلي
تقام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى

القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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