



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 16-3-2021.





مباريات اليوم الثلاثاء 16-3-2021 بالدوري المصري





سيراميكا ووادي دجلة تقام مباراة سيراميكا ووادى دجلة في تمام الخامسة عصر اليوم الثلاثاء، على ستاد السويس الجديد

طلائع الجيش والإسماعيلي تقام مباراة طلائع الجيش والإسماعيلي في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى

القنوات الناقلة لمباريات الدوري تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



