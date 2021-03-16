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"الرقابة المالية" ترفض تجزئة القيمة الاسمية لـ "المصرية للدواجن"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:38 ص
مصر للدواجن
مصر للدواجن
نيفين سمير
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أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، رفض إجراء تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة المصرية للدواجن من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه للسهم ليصبح عدد أسهم الشركة 425.7 مليون سهم بدلًا من 42.57 مليون سهم، بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.

يشار إلى أنها سجلت صافي خسائر بلغ 2.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 2.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال أول 9 أشهر من 2020 لتصل إلى 3.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.21 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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