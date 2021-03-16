اليوم.. قطع المياه عن مدينة طوخ لمدة 3 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مدينة طوخ، اليوم الثلاثاء، اعتبارًا من الساعة 9 مساء الثلاثاء حتى 12 منتصف الليل، لمدة 3 ساعات فقط.



وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.



وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، وأنه سيتم توفير سيارات لنقل المياه للمناطق المتضررة من عملية الانقطاع.