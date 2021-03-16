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"المتحدة للإسكان "تشتري 54 ألف سهم خزينة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 54 ألف سهم من أسهم الخزينة الخاصة بالشركة بجلسة أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.22% من أسهم رأس المال.


يشار إلي أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 105.8 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 136.4 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 185.96 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 147.77 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بقيمة 93.59 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 117.7 مليون جنيه خلال 2019.

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