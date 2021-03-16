"العز للسيراميك" تتكبد خسائر بـ 13.6 مليون جنيه خلال 2020 بسبب كورونا

كشفت البورصة المصرية عن المؤشرات المالية لشركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، والتي أسفرت نتائجها إنها حققت 13.65 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الإيرادات تراجعت إلى 1.03 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2019.





وأرجعت الشركة الخسائر المحققة إلى الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتأثر السلبي لوباء كورونا.





يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 29.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



