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"العز للسيراميك" تتكبد خسائر بـ 13.6 مليون جنيه خلال 2020 بسبب كورونا
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:46 ص
نيفين سمير
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كشفت البورصة المصرية عن المؤشرات المالية لشركة العز للسيراميك و البورسلين- الجوهرة، والتي أسفرت نتائجها إنها حققت 13.65 مليون جنيه خسائر خلال 2020، مقابل 52.47 مليون جنيه أرباحاً في 2019.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أن الإيرادات تراجعت إلى 1.03 مليار جنيه في 2020، مقابل 1.23 مليار جنيه في 2019.
وأرجعت الشركة الخسائر المحققة إلى الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية والتأثر السلبي لوباء كورونا.
يشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 29.3 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 42.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 675.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 907.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
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