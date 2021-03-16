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المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية: البابا شنودة نجح في تقديم نفسه كشخصية مصرية خالصة (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال القمص موسى إبراهيم يعقوب، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذوكسية، إن قداسة البابا شنودة الثالث شخصية مصرية أكثر منها شخصية دينية، حيث أنه نجح عبر تاريخية أن يقدم نفسه كشخصية مصرية خالصة، وعاش بهذه المعنى طوال حياته.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" تزامنًا مع ذكرى وفاة البابا شنودة الثالث المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن قداسة البابا شنودة كان منشغل بمصر دائمًا، حتى أنه كان في زيارته الرعوية في الخارج، كان يشعر بالحنين للرجوع لمصر عندما يطول به الوقت خارجها.

وأكد، أن شخصيته وإمكانياته كانت علامة واضحة وقدمة للكنيسة وللوطن الكثير الذي يصلح أن يكون نموذج لأي إنسان يريد أن يعيش أمين لوطنه وللكيان الذي ينتمي إليه، مشددًا على أن كتاباته كانت لها طعم ووضع خاص، ونظرته للحياة الأرضية وما بعد الحياة كانت تشغله، وقال في إحدى قصائده: "لست أدري كيف نمضي أو متــى.... كل ما أدريه إنا ســـــــوف نمضي، في طريق المـــوت نجري كلنــــا.... في سباق بعضنــــــا في إثـر بعض، كبخار مضمحـــل عمرنـــــــــــــا.... مثل برق سوف يمضي مثــل ومـض، يا صديقي كـــن كمـــــا شئت إذًا.... واجر في الآفاق من طول لعــــرض، آخر الأمر ستهـــــــــوى مجهدًا.... راقــــدًا في بعض أشبـــــارٍ بــــــأرض"، وهذا المحتوى يُلخص حقيقة عندما يدركها الإنسان جميع علاقاته وتعاملاته وسعيه في الحياة يتخذ منحنى أخر.

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