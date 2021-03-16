هزتان أرضيتان تضربان الجزائر

أعلنت السلطات الجزائرية، تسجيل هزتين أرضيتين متتاليتين في ولاية باتنة، بفارق 5 دقائق بينهما، حيث بلغت قوة الهزة الأولى 4.2 درجة، فيما بلغت قوة الهزة الثانية 3.2 درجة.

وأفاد مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء "craag"، بأنه تم تسجيل الهزة الأولى في حدود الساعة الـ7 والـ33 مساء، وأن مركز الهزة الأولى حدد بـ5 كلم جنوب شرق تازولت.

وسجلت الهزة الثانية في حدود الساعة الـ7والـ38 مساء، حيث أشار مركز "craag" إلى أن مركز الهزة حدد بـ7 كم جنوب شرق تازولت.

وكانت فرق التدخل للحماية المدنية سارعت في عمليات تعرف لمنطقتي تازولت وتيمقاد، وكذا ذراع عيسي، على خلفية الهزة الأرضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر لغاية ليل أمس.