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سهم" المصرية للدواجن " يتراجع 7.5% بعد رفض الرقابة المالية تجزئة السهم

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 10:50 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجع سهم المصرية للدواجن بنسبة 7.5% الي سعر4.6 جنيه وذلك بعد عدم موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية علي تجزئة القيم الأسمية السهم من 2 جنيه للسهم إلى 0.20 جنيه بعد مطالعتها مبررات التجزئة المقدمة من الشركة، وفي ضوء الدراسة التي قامت بها الإدارة المختصة بالهيئة.


يشار إلى أنها سجلت صافي خسائر بلغ 2.58 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 2.45 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر لتصل إلى 2.97 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.15 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، ارتفعت خسائر الشركة خلال أول 9 أشهر من 2020 لتصل إلى 3.85 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.21 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

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