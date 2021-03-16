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قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:00 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رقم 101 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم.

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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتمع اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وتناول الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2021 - 2022.

ووجه الرئيس السيسى بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة باجمالى نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7،5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسى.

كما وجه الرئيس أيضا، بزيادة الحافز الإضافى لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالى 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية فى 3062021، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1،5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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