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ليس بإجبار المدرسة.. آليات الطلاب لاستكمال الدراسة بالترم الثاني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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جعلت وزارة التربية والتعليم، حرية اختيار آليات استكمال مناهج الترم الثاني من المنزل أو الحضور للمدرسة، في يد الطالب ووليه أمره.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن آليات الطلاب لاستكمال الدراسة بالترم الثاني.

١. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن من حق الطالب الاختيار بين استكمال مناهج الترم الثانى من المنزل أو الحضور للمدرسة.

٢. ليس من حق المدرسة مطالبة أو إجبار الطالب على البقاء فى المنزل للتعلم أونلاين.

٣. يتم الشرح لأى طالب يحضر للمدرسة بشكل طبيعي وفق توزيع المقررات الدراسية.

٤. الشرح من خلال التعليم المباشر له فائدة كبيرة فى استيعاب الطلاب.

٥. وفي حالة اختياره الدراسة من المنزل، يقوم ولى الأمر بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومي.

٦. ويتضمن الإقرار " بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسي والمدرسة المقيد بها.

٧. وجاءت صيغة التوقيع: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية، وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط، وهذا إقرار منى بذلك.

وانطلق الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي رسميًا، يوم السبت، في 12 محافظة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وانتظمت الدراسة في مدارس "الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وشمال سيناء وكفرالشيخ والبحيرة والإسماعيلية" بالإضافة للمدارس التابعة للكنيسة المصرية وعدد من المدارس المصرية اليابانية والخاصة عربي ولغات.

فيما انطلقت الدراسة، يوم الأحد في مدارس القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء ومطروح.

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