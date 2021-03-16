الأهلي يرفع شعار "أكون أو لا أكون" أمام فيتا كلوب





ستكون الأنظار متجهة نحو ملعب الشهداء الذي يحتضن مواجهة صعبة للأهلي أمام نظيره فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





يتحدى الأهلي العوامل الطبيعية من إقامة المباراة، وسط ارتفاع درجة الحرارة، والرطوبة العالية، من أجل تقديم مستوى جيد يعزز فرصه في الصعود إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع لاعبيه أنفسهم في موقف صعب بعد الخسارة من سيمبا التنزاني في الجولة الثانية والتعادل على أرضهم مع فيتا كلوب في الجولة الثالثة، والتراجع للمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى.





وشرح المدير الفني للأهلي، بيتسو موسيماني، للاعبيه نقاط القوة والضعف في صفوف فيتا كلوب، وطريقة لعب الفريق على ملعبه، خاصة أن أسلوبه فى اللعب يختلف على ملعبه عن اللعب خارج أرضه، وكذلك أخطر اللاعبين في صفوفهم وكيفية تحضيره الهجمة، ونقل الكرة من وسط ملعبهم حتى الوصول إلى مرمى الخصم، من أجل وضع خطة متوازنة قبل مواجهة الثلاثاء الصعبة والفارقة في مشوار الأهلي الأفريقي.





ويحاول موسيماني معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الماضية، خاصة في الضغط، وعدم ترك مساحات للاعبي فيتا كلوب في التحرك وإزعاج الدفاع الأحمر مع منح تعليمات للاعبي الدفاع والوسط بالتركيز الشديد، والتعامل مع محاولات فيتا كلوب للاختراق من الأطراف أو العمق وكذلك مع الكرات العرضية والثابتة، ومنع الخصم من التصويب على مرمى محمد الشناوي.





كما حذر موسيماني لاعبيه من خطورة مكابي ليليبو، في مباراة الفريقين اليوم، باعتباره أخطر أوراق الفريق الكونغولي الهجومية، ويجيد الاختراق من الأطراف، وصاحب سرعات عالية، وأرهق دفاع الفريق الأحمر في مباراة الفريقين الأخيرة على إستاد القاهرة.





في المقابل، يدخل فريق فيتا كلوب المباراة بروح عالية، بعد النتيجة الإيجابية التي حققها أمام الأهلي خارج أرضه في الجولة الأخيرة، ويسعى للاستفادة من إقامة المباراة على ملعبه في تحقيق الفوز، والوصول للنقطة السابعة في جدول ترتيب المجموعة، لحجز بطاقة الصعود إلى دور الثمانية الأفريقي مبكراً دون الانتظار لتعقد موقفه في الجولتين المتبقيتين.





ووضع مدرب فيتا، فلوران إبينغي خطته للانقضاض على الأهلي، والاستفادة من إقامة المباراة في أجواء حارة ورطوبة عالية، وهي ما ستؤثر على لاعبي الأهلي بالسلب، من أجل استغلالها في تحقيق الفوز على بطل النسخة الأخيرة من دوري الأبطال، وتحقيق مبتغاه في الخروج بالثلاث نقاط.