أياكس يتوصل لاتفاق مع بليند لتمديد عقده

توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي، لإتفاق مع لاعبه داني بليند، لتجديد عقده مع الفريق.





وقال أياكس عبر موقعه الرسمي: "بليند سيمدد عقده مع أياكس، ليبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2023، فيما ينتهي عقده القديم في نهاية الشهر ذاته عام 2022".





وكان بليند لعب لأياكس منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما كانت بدايته مع الفريق الأول في السابع من ديسمبر عام 2008 أمام فولندام.





وسبق لبليند أن لعب لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2014 و2018، حيث حصل مع الفريق على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2017، والدوري الأوروبي عام 2017.