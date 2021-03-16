Advertisements

أياكس يتوصل لاتفاق مع بليند لتمديد عقده

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:30 ص
بليند
بليند
وكالات
Advertisements
توصل نادي أياكس أمستردام الهولندي، لإتفاق مع لاعبه داني بليند، لتجديد عقده مع الفريق.

وقال أياكس عبر موقعه الرسمي: "بليند سيمدد عقده مع أياكس، ليبقى مع الفريق حتى نهاية يونيو 2023، فيما ينتهي عقده القديم في نهاية الشهر ذاته عام 2022".

وكان بليند لعب لأياكس منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما كانت بدايته مع الفريق الأول في السابع من ديسمبر  عام 2008 أمام فولندام.

وسبق لبليند أن لعب لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي بين عامي 2014 و2018، حيث حصل مع الفريق على لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي، والدرع الخيرية عام 2016، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة عام 2017، والدوري الأوروبي عام 2017.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

تمديد عقد بليند بليند اياكس

أخبار تهمك

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ 40 دقيقة

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

12:06 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار