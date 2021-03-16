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مطار الغردقة الدولي يستقبل أول رحلة من كازاخستان بعد توقف فترة طويلة منذ جائحة كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:39 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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يستعد مطار الغردقه الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، لاستقبال اول رحلة طيران قادمة من دولة كازاخستان، بعد توقفها لفترة طويلة بسبب جائحة كورونا، والتى تسيرها لأول مرة الشركة الوطنية للطيران فى دولة كازاخستان " اير استانا".

وقال حسين عطا مدير الشركة الوطنية للطيران الكازاخستانى " اير استانا " فى مصر، أن الشركة سوف تسير رحلتين أسبوعيتين لمطار الغردقة الدولى، أولى تلك الرحلات اليوم الثلاثاء، على أن تصل الرحلة الثانية يوم الجمعة المقبل.

وأضاف مدير الشركة المنفذة لأول رحلة طيران كازاخستانية تصل الغردقة عقب جائحة كورونا، فى بيان له أن الشركة تسير 7 رحلات أسبوعية من مطارات الماتى ونور سلطان لمطار شرم الشيخ الدولي، ومن المتوقع ارتفاع معدلات الرحلات الوافدة بمطارى شرم الشيخ والغردقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأوضح أن الرحلة المقرر وصولها مساء اليوم سيصل على متنها 160 راكبا، مشيرًا إلى أن إدارة مطار الغردقة الدولي، استعدت لاستقبالها حيث من المقرر أن يتم استقبالها بمدافع المياه كعرف دولى متبع لاستقبال اول الرحلات التى تصل المطارات المختلفة، كذلك سيتم توزيع الشيكولاته على الركاب والورود على طاقم الطائره وذلك بالتعاون ادارة العلاقات العامه بالمطار.

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