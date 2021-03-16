نجم بيراميدز يعلق على قرار "كاف" قبل مواجهة نامونجو التنزاني

قال عمر جابر قائد فريق بيراميدز إنه حضر لتنزانيا وهو يعلم جيدا مدى قوة المباراة أمام فريق نامونجو التنزاني والتي تقام في الثالثة عصر الغد باستاد تنزانيا الوطني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية، مشددا على علمه بمدى صعوبة اللقاء خاصة في ظل الأجواء الصعبة ودرجة الحرارة والرطوبة العالية، ومدى قوة الخصم الذي يلعب على أرضه، ولكن بيراميدز في النهاية حضر من أجل الفوز وحصد ثلاث نقاط.





شدد عمر جابر على أنه بعد قرار الاتحاد الأفريقي بعدم حضور جماهير للمباراة غدا فإن الأمر جيد للغاية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وحضور الجمهور يعطي دافعا للاعبين داخل أرض الملعب ولكن في ظل انتشار الفيروس القاتل فإنه من الأفضل اللعب بدون حضور جمهور للحفاظ على سلامة الجماهير واللاعبين.





أضاف عمر جابر أن بيراميدز واللاعبون اعتادوا على الرحلات الطويلة مع الفريق ومع المنتخب الوطني المصري بمراحله المختلفة، وبالتالي السفر إلى دار السلام في رحلة طويلة لن يكون عائقا. أمام الفريق لتحقيق الفوز والعودة بثلاث نقاط جديدة في صراع التأهل للدور ربع النهائي.



