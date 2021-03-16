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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:44 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا اجتماعا لمتابعة أعمال تطوير طريق شركات البترول، بمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، أن تطوير طريق شركات البترول من المشروعات القومية الهامة بالمحافظة، ويجرى متابعتها بشكل يومي لسرعة إنجازها والانتهاء منها باعتبارها مشروعا حيويا سيحدث انفراجة مرورية ونقلة نوعية وحضارية كبرى بالمنطقة بالكامل.

وأشار محافظ القليوبية، إلى أن المشروع يتعدى تكلفته الـ 140 مليون جنيه، ولابد أن تتكاتف جميع الأطراف لإنجازه من خلال التنسيق المستمر وإزالة جميع المعوقات بشكل فوري والانتهاء من المشروع في أقرب وقت، وذلك لدفع الأعمال الخاصة بالمشروع.

حضر الاجتماع، الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمهندس هشام البكل مدير المنطقة الجغرافية، وممثلين عن شركات البترول ورئيس حي شرق شبرا الخيمة ومدينة الخصوص، ومسؤولي كل من شركة الإنتاج الحربي وشركات كهرباء شمال القاهرة وتوزيع الكهرباء ونقل الكهرباء والغاز الطبيعي، ومديري مديريات الطرق ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والمكتب الفني.

وكلف المحافظ جميع المسئولين بدفع الأعمال وتكثيف المعدات بالموقع ومواصلة الليل بالنهار للانتهاء من المشروع مطالبا بوضع جدول زمني محدد وملزم لتسليم المشروع في أقرب وقت ممكن.

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