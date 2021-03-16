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منةة فضالي تخطف أنظار جمهورها بإطلالة مميزة عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تحرص الفنانة منة فضالي على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منة فضالي مجموعة صور جديدة لها، ظهرت فيها وهي مُرتدية سويت شيرت كاروهات باللون الأحمر، وارتدت تحته تي شيرت باللون الأبيض، وارتدت بنطال جينز باللون الرمادي، وحذاءً باللون الرمادي، ونظارة شمس سوداء، وعلقت عليهم قائلة :"حياتك لك دائما ثق بنفسك".

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة منة فضالي حاليًا عبر قناة "النهار" مسلسل "سكن البنات"، وهو بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، هاجر الشرنوبي، محمد نجاتي، دينا، أحمد جمال سعيد، وهو من تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي.

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