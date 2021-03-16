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روسيا تسجل 9393 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:46 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 9393 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة بعدما كانت عند 9437 أمس، فيما ارتفع عدد الوفيات من 404 في إحصائية أمس إلى 443 اليوم.

 

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 4 ملايين و409438، منها 92937 حالة وفاة.

 

وقد أفاد مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، بأن مجموع المتعافين وصل إلى 4 ملايين و14220 شخصا بعد تماثل 10644 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، بينما تبقى هناك 302281 حالة نشطة.

 

وشهد عدد الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا من 1353 أمس إلى 1533 اليوم، مع ارتفاع الوفيات أيضا من 51 إلى 57.

 

وقد سجلت مدينة بطرسبورغ تراجعا سواء في الإصابات الجديدة (من 933 إلى 916) أو الوفيات (من 45 إلى 42).

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