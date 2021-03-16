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ضبط شخص عقب قيامه بسرقة إحدى الشركات بأسلوب "كسر الباب" بالقاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:49 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوات الأمن من ضبط شخص بالقاهرة عقب قيامه بسرقة إحدى الشركات بأسلوب "كسر الباب".

.بدءت الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط ( أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) وبحوزته (حقيبة بداخلها عدد 5 أجهزة لاب توب – هاتف محمول مجهولين المصدر – أجنة حديدية).

بمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقتها من داخل شركة كائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وبإستدعاء مالك الشركة تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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