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ضبط 12 طربة حشيش وسلاح بحوزة 5 أشخاص في أسيوط

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من رصد نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة فى الإتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط يقوم على إدارتها تشكيل عصابى ضم (5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبط ( 4 ) متهمين وبحوزتهم (12 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات النارية – خزينة – 2 سيارة – مبلغ مالى- 4 هواتف محمولة)، بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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