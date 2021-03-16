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خلال 24 ساعة.. ضبط 178 قطعة سلاح وتنفيذ 79 ألف حكم قضائي
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:57 ص
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوات الأمن خلال 24 ساعة، وبإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط 178 قطعة سلاح نارى، و(232) قضية مخدرات وتنفيذ (79537) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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