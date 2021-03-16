عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

شهد ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية كينشاسا، هطول أمطار غزيرة قبل المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي ونظيره فيتا كلوب، بدوري أبطال إفريقيا.





وهطلت الأمطار بشدة وغزارة على الملعب المستضيف للقاء المرتقب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم قبل أن يقوم عمال الملعب بالسيطرة على الموقف.





ومن المنتظر أن يختتم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، محاضرته مع لاعبي الأهلي، قبل الانطلاق نحو ملعب المباراة.





ويلتقي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، عصر اليوم على ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



