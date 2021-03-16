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إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بمحافظة القاهرة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة قسم شرطة حلوان.

وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.


جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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