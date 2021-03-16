مدرب بيراميدز: استعدينا بقوة لمواجهة نامونجو ونسعي للفوز بالثلاث نقاط

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفريق استعد بشكل قوي لمباراة نامونجو التنزاني، وموضحا أن الفريق الضيف قوي ويحتاج للثلاث نقاط، ولكن بيراميدز حضر لدار السلام لتحقيق الفوز، ومشددا على أن الثلاث نقاط هي الهدف الأساسي.





شدد المدرب في المؤتمر الصحفي على أن الفريق لم يكن أمامه وقت للراحة على الإطلاق خاصة وأنه لعب مباراة في كأس مصر أمام العبور قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة، موضحا أن الفريق استعد جيدا واللاعبون على أتم استعداد للعودة بثلاث نقاط.





أشاد المدرب بملعب تنزانيا الوطني الذي سيحتضن المباراة غدا موضحا أنه معجب بأرضيته والتجهيزات الموجودة فيه، وسيساعد الفريقين على تقديم أداء جيد خلال المباراة الهامة والتي يسعى بيراميدز خلالها للابتعاد بالصدارة والفوز بثلاث نقاط إضافية.



