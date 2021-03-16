ضبط شخص لتصنيعه الأقرص المخدرة بقصد الإتجار بمدينة نصر



أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى تصنيع المواد المخدرة (الأقراص مخدرة) بقصد الإتجار بها ويتخذ من شقة "مستأجرة " كائنة بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (كمية من الأقراص المخدرة – كمية من المواد التى تُستخدم فى عملية التصنيع - كمية من الكبسولات الفارغة ).



بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأقراص المخدرة بقصد الإتجار.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



