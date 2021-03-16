صحة البحر الأحمر تعلن إستمرار متابعة حالات العزل المنزلى لمصابى فيروس كورونا ضمن مبادرة الرئيس (صور)

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن إستمرار متابعة حالات العزل المنزلي، لمصابى فيروس كورونا المستجدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجه الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.





ومن جانبه وجه الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بمواصلة تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لمتابعة حالات العزل المنزلي بجميع مدن المحافظة، والذين ترددوا على المستشفيات وتم خضوعهم للعزل المنزلي، وذلك من خلال الفرق الطبية، لمتابعة الحالة الصحية لجميع حالات المصابين بفيروس كورونا المستجد، مع مراعاة كبار السن ومرضي الامراض المزمنة ومتابعة مستجدات الحالة الصحية لهم من خلال تنظيم زيارات منزلية بصفة مستمرة وفقا لبرتوكول وزارة الصحة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، فى بيان له اليوم، بضرورة تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالعزل المنزلي، وذلك ضمن خطة الدولة لمتابعة اخر المستجدات المتعلقة بتقديم المراحل العلاجية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



وشدد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على جميع الفرق الطبية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العمل، مع تقديم الإرشادات الصحية للمواطنين والدعم النفسي لهم، مؤكدًا على توفير كافة المستلزمات الوقائية للفرق الطبية، والتدريب الجيد لهم على أعمال المبادرة الرئاسية، وإتباع كافة أساليب مكافحة العدوي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.