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اليوم.. سموحة يبدأ الأستعداد للمقاصة وسامى يخطط للمنافسة على المربع الذهبى

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يعود اليوم الفريق الكروى الأول بنادى سموحه لإستئناف تدريباته على ملعب النادى تحت القيادة الفنية لأحمد سامى، وذلك استعدادًا لمباراة مصر المقاصة القادمة، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح "الموج الأرزق" إلى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من أجل اقتحام المربع الذهبى بقوة، والمنافسة على تحقيق أحد مراكز المقدمة.


ويعقد أحمد سامى جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انتهاء التدريب للحديث عن المرحلة الماضية وطريقة الإستعداد للمباريات القادمة فى الدورى خاصة وأن الفريق يمتلك فى رصيده 22 نقطة وتفصله عن المركز الثالث 3 نقاط فقط ، كما سيضع المدير الفنى استراتيجيه جديدة سيتم العمل بها لتطوير أداء اللاعبين. 


واستغل المدير الفنى فترة الراحة السلبية التى منحها للفريق لمدة 3 أيام فى مشاهدة مباريات مصر المقاصة من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف قبل المواجهة المرتقبة بينهم فى الدورى فى الجولة القادمة من الدورى. 


وطلب سامى من لاعبيه التركيز فى الفترة الحالية وعدم الإنشغال بأى مؤثرات خارجية قبل مواجهة المقاصة، والذى يهدف من خلالها إلى حصد نقاطها الثلاثة ومزاحمة الكبار على مقدمة الدورى هذا الموسم،؟ خاصة بعد تطور مستوى الفريق ووصوله إلى درجة كبيرة من الإنسجام وتألق الثلاثى مصطفى فتحى وأحمد حمدى عبدالقادر ، وتصدر حسام حسن قائمة هدافى الدورى برصيد 8 أهداف.

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