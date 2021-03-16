المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، عن اقتراب عودة نجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، عقب غياب طويل عن الملاعب.









ووفقًا للمعلومات الواردة بقناة "كواترو" الإسبانية، فإن أنسو فاتي يواصل عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل عدة أسابيع أبعدته عن الملاعب".









وأضافت:"وحدد الشابي لنفسه موعدًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق، حيث يريد فاتي التواجد مع البارسا في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 17 أبريل القادم".









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن فاتي من المتوقع له، المشاركة في التدريبات تدريجيًا في غضون 15 يومًا من الآن.









وأختتمت:"وتعمل أسرة اللاعب على دعمه وتطالبه بأخذ الأمور يعد تفكير كثير، لتجنب الانتكاسات مثل التي تعرض لها في يناير السابق".



