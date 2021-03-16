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المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:06 م
غدير أحمد
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أفادت تقارير إعلامية إسبانية، عن اقتراب عودة نجم الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، عقب غياب طويل عن الملاعب.
ووفقًا للمعلومات الواردة بقناة "كواترو" الإسبانية، فإن أنسو فاتي يواصل عملية تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة قبل عدة أسابيع أبعدته عن الملاعب".
وأضافت:"وحدد الشابي لنفسه موعدًا للعودة للمشاركة في المران الجماعي للفريق، حيث يريد فاتي التواجد مع البارسا في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 17 أبريل القادم".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن فاتي من المتوقع له، المشاركة في التدريبات تدريجيًا في غضون 15 يومًا من الآن.
وأختتمت:"وتعمل أسرة اللاعب على دعمه وتطالبه بأخذ الأمور يعد تفكير كثير، لتجنب الانتكاسات مثل التي تعرض لها في يناير السابق".
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