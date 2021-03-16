Advertisements

تفاصيل إطلاق جامعة الإسكندرية أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، إنه تم إطلاق أول منصة إلكترونية للتوظيف وذلك للربط بين خريجي الجامعات المصرية وسوق العمل، موضحًا أن هذا العمل ليس أمرا جديدا لكننا تنبهنا له منذ عام 2017 وبدأنا نعمل على تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.

وأضاف "بلال"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المركز يعمل على ثقل الخريجين بالمهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل، وبدأت في إجراء دراسة كاملة على سوق العمل المصري، وبخاصة فيما يتعلق بجامعة الإسكندرية، ودراسة الاحتياجات في الإسكندرية ومطروح والبحيرة.

وتابع مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية، أننا أطلقنا عددا من البرامج المهنية وليست الأكاديمية التي تؤهل الخريجين إلى دخول سوق العمل، حيث تم تدريب طلاب الفرقة الرابعة أو الفرقة الثالثة أو حديثي التخرج منذ 5 سنوات، ويحصلون على القطاع المهني ومديري تنمية الموارد البشرية وتنمية الشركات.

وأوضح، ان المنصة عبارة عن حلقة الربط بين الخريج وسوق العمل وإتاحة فرص عمل للخريجين، معقبًا: "المنصة عبارة عن موقع الكتروني يمكن الدخول عليه من خلال موقع الجامعة، بعدها يسجل الخريج السيرة الذاتية، كما يضع أصحاب الأعمال الوظائف التي يحتاجونها على هذا الموقع أيضًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وظائف محافظات جامعة الإسكندرية أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يقترب من ضم نجم ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. 4 أندية تتنافس للفوز بخدمات كريستيانو رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من نادي الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن ضبط "متسولة المترو"

منذ حوالي 10 ساعة

التشكيل المتوقع.. مفاجأة موسيماني المدوية أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزير الري الأسبق يكشف الموعد المتوقع لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

وزير المالية يكشف تفاصيل هامة جدا عن زيادة المرتبات الجديدة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على حقيقة وجود خطأ في كتاب التربية الإسلامية للصف الخامس الابتدائي

منذ حوالي 5 ساعات

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

منذ حوالي 4 ساعات

وزير المالية يعلن موعد تطبيق الزيادات في الأجور والمعاشات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

عاجل.. وائل الإبراشي يغادر المستشفى بعد تحسن وضعه الصحي إثر إصابته بـ"كورونا"

منذ حوالي 10 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

هدف يُبرم اتفاقية مع جامعة حائل لدعم توظيف خريجيها من الجنسين بسوق العمل

"هندسة القاهرة" تنظم الملتقى السنوي للتوظيف والتدريب غدا

ملتقى التوظيف السادس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم (صور)

يخدم 6 كليات وبتمويل من الجامعة الأمريكية.. المركز الثالث للتطوير المهني بالإسكندرية

"هواوي" تطلق اتحاد لتوظيف المواهب من الشباب المصري

جامعة الإسكندرية تشارك في الملتقى الافتراضي الأول للتوظيف بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:53 ص

عاجل.. هطول أمطار غزيرة على ملعب مباراة الأهلي وفيتا كلوب

قرار جمهوري عاجل للرئيس السيسي

11:00 ص

البترول تزف بشرى للمواطنين بشأن الغاز الطبيعي.. فيديو

08:50 ص

المفاجأة المرتقبة.. تعرف على موعد عودة نجم برشلونة

12:06 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قولوا.. فل«تحيا الستات»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: صراع الجبابرة على جيوب المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر في العيادة النفسية (3).. مبارك بين الاكتئاب والإنكار