تفاصيل إطلاق جامعة الإسكندرية أول منصة افتراضية للتوظيف لعام 2021 (فيديو)

قال محمد بلال، مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بجامعة الإسكندرية، إنه تم إطلاق أول منصة إلكترونية للتوظيف وذلك للربط بين خريجي الجامعات المصرية وسوق العمل، موضحًا أن هذا العمل ليس أمرا جديدا لكننا تنبهنا له منذ عام 2017 وبدأنا نعمل على تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.





وأضاف "بلال"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن المركز يعمل على ثقل الخريجين بالمهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل، وبدأت في إجراء دراسة كاملة على سوق العمل المصري، وبخاصة فيما يتعلق بجامعة الإسكندرية، ودراسة الاحتياجات في الإسكندرية ومطروح والبحيرة.





وتابع مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة الإسكندرية، أننا أطلقنا عددا من البرامج المهنية وليست الأكاديمية التي تؤهل الخريجين إلى دخول سوق العمل، حيث تم تدريب طلاب الفرقة الرابعة أو الفرقة الثالثة أو حديثي التخرج منذ 5 سنوات، ويحصلون على القطاع المهني ومديري تنمية الموارد البشرية وتنمية الشركات.



