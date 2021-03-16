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الولايات المتحدة واليابان تنتقدان سلوك الصين "المزعزع للاستقرار"

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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انتقدت الولايات المتحدة واليابان، صباح اليوم الثلاثاء، سلوك الصين "المزعزع للاستقرار"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، إنه يتطلع إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بأنشطة الصين في منطقتي شرق وجنوب بحر الصين مع نظيره الأمريكي.

 

وأوضح كيشي، أن البيئة الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ كانت "قاسية"، وذلك عندما بدأ اجتماعًا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

 

في زيارته إلى طوكيو، قال أوستن إن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان قوي وأن البلدين سيعملان معًا لتحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة.

 

واضاف وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الثلاثاء، إن اليابان والولايات المتحدة تشتركان في مخاوف جدية بشأن التوترات المتزايدة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي.

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