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رئيس جامعة الزقازيق: تكلفة مشروعاتنا تبلغ 4.5 مليار جنيه (فيديو)

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تعيش فترة غير مسبوقة ودعما غير محدود من الدولة والقيادة السياسية للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات بالجامعة والتي ستنتهي خلال هذا العام ستبلغ قيمتها 4.5 مليارات جنيه.

وأضاف "شعلان"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنفاق نحو 508 ملايين جنيه على مستشفى الطوارئ بالجامعة، وعندما تنتهي هذه المرحلة في شهر يوليو، فإن التكلفة ستتخطى حاجز الـ716 ملايين جنيه، بعدها سيتم تنفيذ الفرش الطبي في حدود 400 مليون جنيه، أي أن تكلفة هذا المشروع ستتجاوز المليار جنيه.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى إنفاق أكثر من 150 مليون جنيه على تطوير كلية طب الإنسان، وهناك مرحلة أخرى يتم فيها الفرش والحصول على 200 كرسي ومعمل تجهيز معمل وحدة طب الأسنان الرقمي بأكثر من 300 مليون جنيه، كما أنفقت الدولة المصرية أكثر من 500 مليون جنيه على مستشفى العاشر من رمضان في المرحلة الأولى، والإجمالي يصل إلى مليار جنيه".

وأردف، أن أعمال الإنشاءات الخاصة بالجامعة الأهلية ستنتهي خلال سنة بتكلفة تعادل 2 مليار جنيه، وكل هذه المشروعات مهمة للغاية، حيث تستخدم مستشفى الطوارئ محافظة الشرقية والمحافظات المجاورة، وهي عبارة عن 250 سرير و13 غرفة عمليات و80 سرير عناية مركزة، من أجل إتاحة أكبر قدر من السرعة في التعامل مع المرضى مثل الحوادث والطوارئ العامة والسكتة الدماغية والقلب والجهاز الهضمي والحرائق.

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جامعة الزقازيق السيسي إنفاق أخبار مصر

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