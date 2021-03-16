رئيس جامعة الزقازيق: تكلفة مشروعاتنا تبلغ 4.5 مليار جنيه (فيديو)

قال الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، إن الدولة المصرية تعيش فترة غير مسبوقة ودعما غير محدود من الدولة والقيادة السياسية للجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن حجم المشروعات بالجامعة والتي ستنتهي خلال هذا العام ستبلغ قيمتها 4.5 مليارات جنيه.





وأضاف "شعلان"، خلال حواره عبر تطبيق "ZOOM" برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنفاق نحو 508 ملايين جنيه على مستشفى الطوارئ بالجامعة، وعندما تنتهي هذه المرحلة في شهر يوليو، فإن التكلفة ستتخطى حاجز الـ716 ملايين جنيه، بعدها سيتم تنفيذ الفرش الطبي في حدود 400 مليون جنيه، أي أن تكلفة هذا المشروع ستتجاوز المليار جنيه.





وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى إنفاق أكثر من 150 مليون جنيه على تطوير كلية طب الإنسان، وهناك مرحلة أخرى يتم فيها الفرش والحصول على 200 كرسي ومعمل تجهيز معمل وحدة طب الأسنان الرقمي بأكثر من 300 مليون جنيه، كما أنفقت الدولة المصرية أكثر من 500 مليون جنيه على مستشفى العاشر من رمضان في المرحلة الأولى، والإجمالي يصل إلى مليار جنيه".



